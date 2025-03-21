Обязательную маркировку кондитерских изделий предлагают вводить с 1 сентября

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает начать с 1 сентября 2025 года поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке.

Как сообщается в опубликованном Минпромторгом на regulation.gov.ru проекте постановления правительства РФ, с 1 сентября 2025 года участники оборота этой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе маркировки "Честный знак".

Требование по нанесению средств идентификации будет происходить в несколько этапов в зависимости от вида продукции - с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.

С 1 декабря 2025 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для сахаристых кондитерских изделий, кондитерских изделий без сахара, печенья, вафель, шоколадных, ореховых и фруктовых паст.

С 1 марта 2026 года требование начнет действовать для мучных кондитерских изделий и хлебобулочных изделий (за исключением хлебобулочных изделий со сроком годности не более 5 суток включительно).

С 1 мая 2026 года обязательная маркировка, как ожидается, будет предусмотрена для шоколада и шоколадных изделий (включая белый шоколад), жевательной резинки, карамели и десертных творожных сырков.

Участники оборота должны будут предоставлять в информационную систему мониторинга сведения о выводе продукции из оборота, в том числе путем розничной продажи, с 1 мая 2027 года. Предоставление сведений об обороте товаров в формате партионного учета будет обязательным с 1 июня 2027 года в отношении товаров, произведенных начиная с 1 июня 2027 года. С 1 декабря 2028 года участники оборота, как ожидается, должны будут отчитываться об обороте кондитерских изделий и выводе их из оборота поэкземплярно (в отношении товаров, произведенных начиная с 1 декабря 2028 года).

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в РФ проводится добровольный эксперимент по маркировке кондитерских изделий. "Пилот" продлится до 31 августа 2025 года.

В пояснительной записке к опубликованному в пятницу проекту постановления отмечается, что "оборот сладостей и кондитерских изделий в России характеризуется не менее, чем 10%-ной долей нелегального рынка, что ведет к реализации потребителям некачественной и небезопасной пищевой продукции и причинению существенного ущерба экономическим интересам Российской Федерации".



