Россия готова договариваться с США о 50%-м сокращении оборонных бюджетов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва готова договариваться с Вашингтоном о 50-процентном сокращения военных расходов, к этому впоследствии мог бы присоединиться Пекин, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов (военные расходы). И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать соответствующую идею американского президента Дональда Трампа.

"Предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет", - заключил российский президент.