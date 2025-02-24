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Россия готова договариваться с США о 50%-м сокращении оборонных бюджетов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва готова договариваться с Вашингтоном о 50-процентном сокращения военных расходов, к этому впоследствии мог бы присоединиться Пекин, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов (военные расходы). И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать соответствующую идею американского президента Дональда Трампа.

"Предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет", - заключил российский президент.

Россия Владимир Путин США оборона бюджет сокращение
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