Песков отметил, что для восстановления доверия между РФ и США нужно много усилий

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что для восстановления взаимного доверия между Москвой и Вашингтоном необходимо пройти серьезный путь, и в одночасье такие вещи не происходят.

"Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, надо пройти серьезный путь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, доверяет ли Владимир Путин новой американской администрации, в частности по вопросу сделки по редкоземельным металлам.

Представитель Кремля отметил: "Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень многое пострадало, очень многое было разрушено, поэтому восстановить это, конечно, в одночасье невозможно".