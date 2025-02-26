Поиск

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предполагающий передачу Федеральной службе безопасности следственных изоляторов, за которые служба отвечала раньше, ФСБ также сможет создавать новые изоляторы.

"Вместе с коллегами, депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы, переданные в 2006 году (после вступления России в Совет Европы) в уголовно-исполнительную систему", - сообщил один из авторов соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия") в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что предлагается "наделить ФСБ России правом создавать следственные изоляторы и полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также их доставлению и конвоированию, как это было ранее".

По словам Пискарева, за 10 лет (с 2015 по 2024 год) в три раза увеличилось количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме, а количество подозреваемых и обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей, выросло в четыре раза. "Необходимы дополнительные меры, чтобы пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность", - написал Пискарев.

"Содержание обвиняемых по преступлениям против безопасности государства в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России, позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений", - считает глава комитета.

Законопроект № 850855-8 внесен также главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и другими депутатами и сенаторами.

Василий Пискарев ФСБ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });