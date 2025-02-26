В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предполагающий передачу Федеральной службе безопасности следственных изоляторов, за которые служба отвечала раньше, ФСБ также сможет создавать новые изоляторы.

"Вместе с коллегами, депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы, переданные в 2006 году (после вступления России в Совет Европы) в уголовно-исполнительную систему", - сообщил один из авторов соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия") в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что предлагается "наделить ФСБ России правом создавать следственные изоляторы и полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также их доставлению и конвоированию, как это было ранее".

По словам Пискарева, за 10 лет (с 2015 по 2024 год) в три раза увеличилось количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме, а количество подозреваемых и обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей, выросло в четыре раза. "Необходимы дополнительные меры, чтобы пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность", - написал Пискарев.

"Содержание обвиняемых по преступлениям против безопасности государства в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России, позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений", - считает глава комитета.

Законопроект № 850855-8 внесен также главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и другими депутатами и сенаторами.