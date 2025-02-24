Трамп заявил о прогрессе на переговорах с РФ по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"В то же время я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

"Переговоры продвигаются очень хорошо", - отметил Трамп.