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Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Запрет на экспорт бензина продлен, Трамп продлил ряд санкций, Мединского выбрали главой Союза писателей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кабмин продлил до 31 августа запрет на экспорт бензина из РФ для производителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

- Дональд Трамп продлил на год ряд санкций против РФ: введенные указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

- Победы российских военных создали условия для начала диалога о решении украинского кризиса, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды.

- Внедрение цифрового рубля в широком масштабе начнется позднее запланированного срока, сообщила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что новые даты будут названы позже.

- ЦБ пригрозил ужесточить регулирование в автокредитах из-за навязывания услуг банками.

- Сбер восстановил достаточность капитала до необходимого для выплаты дивидендов уровня, сообщил Герман Греф. Он также сообщил, что банк не исключает позитивных изменений в геополитике, но придерживается сценария сохранения санкций или же их ужесточения.

- Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил Союз писателей России. Других кандидатов не было.

- Умер обладатель двух Оскаров Джин Хэкмен. Тела 95-летнего актера и его 63-летней жены были найдены в их доме, причины смерти пока не называются.

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