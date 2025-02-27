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Сбер восстановил достаточность капитала до необходимого для выплаты дивидендов уровня

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке.

"Что очень важно, мы восстановили достаточность общего капитала по нормативу Н20.0 по группе до 13,3%. Данный показатель является основным критерием для определения уровня дивидендных выплат. Хочу сказать, что это был, наверно, самый трудно управляемый параметр у нас, но, слава богу, мы выполнили все наши цели на прошлый год", - заявил Греф.

"Нет ни одного параметра, которые были установлены перед командой топ-менеджмента, который бы не был достигнут нами за прошлый год", - подчеркнул он.

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% до 1 трлн 580,3 млрд руб.

Стратегия банка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Сбербанк Сбер Герман Греф
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