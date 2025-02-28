Шойгу прибыл в Пекин, где проведет встречи с высшим руководством КНР

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

В Совбезе отметили, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства.

Это второй визит Шойгу в Китай за последние три месяца.