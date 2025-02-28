Путин поддержал намерение Кобзева идти на выборы губернатора Иркутский области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Иркутской области Игорь Кобзеву удачи на очередных выборах.

В ходе общения с главой государства Кобзев отметил множество стоящих перед регионом задач, в том числе связанных с медицинской и социальной сферами.

"Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов", - сказал губернатор.

"Готовы к следующим выборам?", - уточнил Путин.

Кобзев ответил, что пойдет на выборы в случае поддержки президента.

"Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам", - сказал Путин.