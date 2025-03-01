Право компаний на заочные ГОСА прекратило действовать с исключениями для ряда АО

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вступил в силу закон, обязывающий компании вернуться к очным годовым собраниям акционеров и участников, но он охватывает не весь круг этих юридических лиц: правительство РФ определило акционерные общества-исключения, которые смогут проводить заочные годовые собрания и в 2025 году.

В последние четыре года российские компании могли проводить годовые собрания в заочной форме. Такое право у них появилось весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем неоднократно продлевалось.

В декабре 2024 года парламент не стал пролонгировать на 2025 год эту опцию для всех компаний, а наделил правительство РФ правом определить круг лиц, которые смогут и дальше использовать заочный вариант. Согласно постановлению правительства РФ, такая возможность сохранится для акционерных обществ, которые в соответствии с президентским указом вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, а также компании с числом акционеров от 500 тыс., если они одновременно включены в специальный перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед правительством РФ, в соответствии с его постановлением N613 от 2013 года.

Также с 1 марта вступили в силу изменения в законы об АО и ООО, которые позволят компаниям проводить дистанционные собрания, в том числе без организации очной части. Такая форма должна стать альтернативой заочным собраниям.