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Спортом или физкультурой регулярно занимаются 77% россиян

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Три четверти россиян (77%) регулярно занимаются спортом либо поддерживают свою физическую форму с помощью разных видов физкультуры, тогда как в 2021 году такую активностью проявляли две трети сограждан (67%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что утреннюю зарядку делают около трети респондентов (31%), при этом женщины в этом плане оказались активнее мужчин - 35% и 25% респондентов соответственно.

Согласно опросу, тренажерный зал регулярно посещает каждый шестой россиянин (16%), женщины здесь почти вдвое активнее мужчин - 20% и 11% опрошенных соответственно.

В свою очередь удельный вес сограждан, абсолютно равнодушных к спорту и физической культуре, за последние четыре года заметно снизился с 33% до 23% респондентов соответственно.

Опрос проводился 20-24 февраля 2025 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 393 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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