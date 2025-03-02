Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атак беспилотников ВСУ минувшей ночью и утром в нескольких населенных пунктах.

"Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. После осмотра и оказания необходимой помощи продолжит лечение амбулаторно", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как сообщил Гладков, "ночью в селе Кукуевка (Валуйский район - ИФ) в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного домовладения женщина получила баротравму, пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказалась".