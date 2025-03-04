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На журналистку Юлию Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Против бывшего шеф-продюсера телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Юлии Таратуты (признана иноагентом в России) возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГСУ.

Как отметили в ведомстве, Таратута включена в реестр иностранных агентов "и находится за пределами территории РФ".

"По версии следствия, не позднее 15 января 2025 года она, действуя в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством", - говорится в сообщении.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты в розыск, добавили в ГСУ.

Возбудить уголовное дело в отношении журналистки потребовала 31 января этого года прокуратура Москвы.

В 2022 году министерство юстиции РФ признало Таратуту иноагентом.

Она с 2012 по 2014 год являлась шеф-продюсером на телеканале "Дождь", была ведущей нескольких программ.

Дождь СКР Юлия Таратута
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