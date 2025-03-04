Поправки о соразмерности площади выкупаемого участка под зданием приняты в I чтении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект, который предусматривает ввод критериев соразмерности площади выкупаемого по исключительному праву участка объекту недвижимости, построенному на нем.

"Этот законопроект (...) решает вопрос, который не решается уже почти 20 лет (...). Он отвечает на вопрос о том, каким образом можно реализовать исключительное право на выкуп земельного участка под зданием", - сказал статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на заседании Госдумы.

Речь идет о законопроекте № 803202-8 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации" (об уточнении порядка приобретения земельного участка под зданием).

По словам Бутовецкого, возникло много ситуаций, когда под незначительным объектом, например сараем, выкупают достаточно большой участок. Также бывают случаи, когда правообладатель здания не может доказать, что ему нужна земля для эксплуатации здания, и органы публичной власти заставляют его выкупить участок, образовав его строго по отмостке здания.

"(Этот законопроект нужен - ИФ) для защиты предпринимательского сообщества и прав граждан, чтобы они четко понимали, как они могут земельный участок приобрести, а с другой стороны с точки зрения исключения злоупотреблений, которые влекут выпадающие доходы бюджетов различных уровней", - подчеркнул Бутовецкий.

Он добавил, что в случае выкупа участка для частного домостроения, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства участок должен быть застроен не менее чем на 5%, а для иных целей использования - на 10%.