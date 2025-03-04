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Росимущество продлило полномочия Токарева на посту главы "Транснефти" на 5 лет

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Полномочия Николая Токарева на посту президента ПАО "Транснефть" продлены на пять лет - до 2030 года.

Такое распоряжение издало Росимущество 4 марта 2025 года на основании директивы правительства, сообщила компания.

Токарев - 1950 года рождения, возглавил "Транснефть" в 2007 году. С 2000 по 2007 год он был генеральным директором государственного предприятия "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть" (с 2004 года - ОАО "Зарубежнефть").

"Транснефть" эксплуатирует свыше 68 тысяч км трубопроводов, более 500 насосных станций и более 24 млн куб. метров резервуарных мощностей. По системе транспортируется 83% всей добываемой в России нефти.

Уставный капитал ПАО "Транснефть" равен 7 249 343 рублям, состоит из 724 934 300 акций и разделен на 569 446 800 обыкновенных акций и 155 487 500 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка).

Все 100% голосующих акций и 100 шт. привилегированных акций "Транснефти" находятся у государства.

Росимущество Транснефть Николай Токарев
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