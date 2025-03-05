Президент потребовал принять в 2025 году новую концепцию миграционной политики России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на расширенной коллегии МВД заявил о необходимости принятия уже в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, изучить возможность перехода к электронной авторизации мигрантов.

"Как мы и договаривались, МВД совместно с другими профильными службами нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа. Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году", - сказал он.

Он добавил, что необходимо развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране и, тем более, если они имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике.

Путин также заявил, что "серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере и приоритет здесь безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности".

"Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля", - подчеркнул президент.