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Материалы для тестирования детей мигрантов по русскому подготовят в марте

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Диагностические материалы для тестирования детей иностранцев на знание русского языка перед приемом в российские школы будут разработаны к середине марта, сообщил через пресс-службу замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Их разработает специальная комиссия. В нее войдут ведущие эксперты, представляющие различные школы, вузы, научные организации, эксперты в области психологии и русского языка как иностранного, отметил Круглинский.

"Оцениваться знания по каждому разделу будут отдельно, при этом в суммарной оценке акцент будет сделан на коммуникативной части теста - разделах "Говорение" и "Слушание"", - уточнил он.

Требования для обучения в каждом классе делятся на ряд разделов. Например, со 2-го по 11-й класс - это разделы "Слушание", "Говорение", "Чтение", "Письмо", "Лексика" и "Грамматика". Варианты тестирования создаются для каждого класса школы с 1 по 11 класс.

"Все задания в совокупности нацелены на выявление способности иностранного гражданина обучаться на русском языке по российским образовательным программам соответствующего класса", - объяснили в Рособрнадзоре.

В соответствии с проектом приказа Рособрнадзора, который был опубликован 18 февраля, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, - оценка "удовлетворительно" (3 балла по пятибалльной шкале).

Приказ вступит в силу 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент Владимир Путин подписал закон в конце 2024 года.

Рособрнадзор Игорь Круглинский
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