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Три региона России вошли в пилотный проект по поддержке импатриантов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Владимирская, Псковская и Калужская области определены в качестве пилотных регионов для отработки комплекса мер поддержки прибывших в страну импатриантов, сообщили в пресс-центре МВД России после заседания штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов.

Импатриантами являются иностранные граждане-специалисты высокой квалификации, в том числе ученые, предпринимателе, инвесторы, представители творческих профессий, талантливые студенты, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающих переехать в Россию на постоянное место жительства.

Как отметили в МВД, работа по сопровождению переезда иностранцев "должна носить системный характер и охватывать различные сферы жизни: от консультативной помощи и подбора жилья до содействия в изучении русского языка и знакомства с культурой страны".

"Также в регионах будет организована "служба одного окна", где иностранцам помогут с оформлением документов, устройством на работу и записью детей в школу", - подчеркнули в пресс-центре.

В числе результатов проектной деятельности штаба в полиции назвали разработанную концепцию введения в законодательство особенностей правового положения отдельной категории граждан - "импатриантов".

Также в целях повышения эффективности работы с потенциальными переселенцами штабом ведется работа по созданию информационного сервиса "Время жить в России". "Определены его структура и функционал", - отметили в МВД.

Заседание штаба прошло под председательством первого замглавы МВД Александра Горового и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

МВД Александр Горовой Светлана Чупшева АСИ Владимирская область Псковская область Калужская область
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