Рособрнадзор начал активную разработку материалов для проверки детей мигрантов на знание русского

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор приступил к активной стадии разработки материалов для тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школы; варианты для экзамена будут готовы к 1 апреля, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

"Мы находимся в активной стадии разработки, но мы все понимаем, что времени для этого ограниченное количество. Закон вступает в силу с 1 апреля, соответственно с 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут", - сказал Круглинский, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках разработки тестов.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Закон вступит в силу с 1 апреля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу ранее, отметил, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".