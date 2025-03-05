Житель Иванова получил 12 лет колонии за перевод средств на нужды ВСУ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ивановский областной суд признал местного жителя Ивана Монахова виновным в госизмене, сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в 150 тысяч рублей.

Суд установил, что 36-летний житель Иваново перевел деньги со своего банковского счета на счет, используемый украинскими спецслужбами для получения переводов на нужды ВСУ.

Подсудимому инкриминировали ст. 275 УК (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против государственной безопасности).