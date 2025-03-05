Росстат оценил рост зарплат в 2024 году в 9,1% в реальном выражении

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2024 года составил 11,3% в годовом выражении после повышения на 7,3% в ноябре, на 7,2% в октябре, на 8,4% в сентябре, 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,1% после роста на 8,2% в 2023 году. Согласно представленному в сентябре обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году прогнозировался на уровне 9,2%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в декабре 2024 года составила 128 665 руб., увеличившись на 21,9% по сравнению с декабрем 2023 года.

В среднем за 2024 год заработная плата составила 87 952 рублей в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от сентября), рост реальных заработных плат в РФ в 2025 году ожидается на уровне 7,0%, в 2026 году - 5,7%, в 2027 году - 4,1%.