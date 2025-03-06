В Совете судей предложили использовать ИИ в делах приказного производства

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил о возможности использования систем искусственного интеллекта в рамках судопроизводства.

"По мнению Момотова, для России перспективным направлением является использование искусственного интеллекта в рамках приказного производства", - сообщила пресс-служба Совета.

Момотов отмечает, что в приказном производстве нет спора о праве, поэтому оно не предполагает полноценного исследования доказательств. Соответственно, считает он, риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, в данном случае являются минимальными.

"Кроме того, искусственный интеллект способен заменить человека по некоторым другим категориям дел, в которых роль судьи является в большей степени технической. Например, по делам об индексации присуждённых денежных средств", - отметил глава Совета.

Судебный приказ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 500 тысяч рублей.