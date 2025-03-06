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В Совете судей предложили использовать ИИ в делах приказного производства

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил о возможности использования систем искусственного интеллекта в рамках судопроизводства.

"По мнению Момотова, для России перспективным направлением является использование искусственного интеллекта в рамках приказного производства", - сообщила пресс-служба Совета.

Момотов отмечает, что в приказном производстве нет спора о праве, поэтому оно не предполагает полноценного исследования доказательств. Соответственно, считает он, риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, в данном случае являются минимальными.

"Кроме того, искусственный интеллект способен заменить человека по некоторым другим категориям дел, в которых роль судьи является в большей степени технической. Например, по делам об индексации присуждённых денежных средств", - отметил глава Совета.

Судебный приказ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 500 тысяч рублей.

Виктор Момотов Совет судей
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