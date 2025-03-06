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Володин призвал не менять законопроекты до неузнаваемости перед II чтением

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании со статс-секретарями федеральных министерств и ведомств призвал стремиться к увеличению числа законов прямого действия, сообщает сайт палаты.

"Порядка 64% - средний показатель количества принимаемых законов прямого действия. Все остальное отсылочные нормы. Это не законы в классическом понимании", - сказал он.

Председатель Госдумы также обратил внимание на практику, когда концепция законопроекта после рассмотрения в первом чтении и в процессе подготовки ко второму меняется до неузнаваемости: "Нам надо от этого уходить".

Кроме того, по его мнению, следует пресекать практику, когда на стадии рассмотрения законопроекта во втором чтении в него вносятся поправки, которые не обсуждаются публично.

"Признание проблемы во многом определяет ее решение. И мы должны, осознавая это, сделать все, чтобы в своей зоне ответственности достичь результатов", - считает Володин.

Встреча со статс-секретарями прошла в Госдуме в преддверии отчета правительства о работе за 2024 год. В совещании приняли участие Володин, его заместители, председатели комитетов Госдумы, а также представители Совета Федерации.

Обсуждались вопросы синхронизации законотворческого процесса, а также планы совместной работы на перспективу.

Вячеслав Володин Госдума
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