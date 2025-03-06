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МИД РФ обвинил Макрона в попытке ядерного шантажа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия учтет в своем оборонном планировании заявления президента Франции Эммануэля Макрона о намерении начать стратегическое обсуждение вопроса использования французского ядерного арсенала для защиты Европы, заявили в МИД РФ.

"В выступлении Э.Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы, предоставив ей свой "ядерный зонтик", чуть ли не на замену американскому. Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников", - говорится в заявлении МИД РФ.

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В нем отмечается, что "потенциал французских ядерных сил несопоставим с США".

"Во Франции всего 56 единиц носителей ядерных боезарядов, тогда как в США - 898. Совокупная мощность ядерного компонента французских вооруженных сил - 67,2 мегаватт, а американских - 1814 мегаватт. Но, конечно, заявленное Президентом Франции будет учитываться Россией в своем оборонном планировании", - заявили в МИД РФ.

В МИД РФ вновь назвали недопустимыми "продвигаемые Макроном идеи размещения на украинской территории западных воинских контингентов под видом миротворческих сил".

"Такая, по сути, оккупация Украины неизбежно привела бы к крайне опасной эскалации", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Франция Украина
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