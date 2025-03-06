Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых дронах над Черным морем на значительном отдалении от берега.

"По предварительной информации, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, "не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", - добавил губернатор.