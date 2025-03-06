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Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых дронах над Черным морем на значительном отдалении от берега.

"По предварительной информации, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, "не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", - добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Черное море Севастополь
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