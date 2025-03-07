В Госдуме потребовали изучить влияние чернил для татуировок на здоровье

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил о подготовке законодательного регулирования безопасности татуировок.

"Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и влияния на здоровье", - написал Башанкаев в своем телеграм-канале.



"Прежде чем решиться на тату, человек должен знать о возможных рисках для здоровья", - считает депутат.

По его мнению, "татуировки давно перестали быть чем-то необычным, но новое исследование датских учёных заставляет задуматься о том, насколько безопасно это популярное увлечение".

Башанкаев полагает, что необходимы дополнительные исследования, проведение более глубокого изучения механизмов учеными, почему татуировки могут приводить к развитию рака, что "поможет разработать более безопасные чернила и методы нанесения тату".

Нужно добиваться также информированности общества, отметил парламентарий.

Кроме того, необходимо регулирование состава чернил: "государственным органам контроля и организациям здравоохранения надо ужесточить требования к составу чернил для татуировок, чтобы минимизировать возможные риски", также считает Башанкаев.

