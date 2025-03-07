Поиск

В Госдуме потребовали изучить влияние чернил для татуировок на здоровье

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил о подготовке законодательного регулирования безопасности татуировок.

"Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и влияния на здоровье", - написал Башанкаев в своем телеграм-канале.

"Прежде чем решиться на тату, человек должен знать о возможных рисках для здоровья", - считает депутат.

По его мнению, "татуировки давно перестали быть чем-то необычным, но новое исследование датских учёных заставляет задуматься о том, насколько безопасно это популярное увлечение".

Башанкаев полагает, что необходимы дополнительные исследования, проведение более глубокого изучения механизмов учеными, почему татуировки могут приводить к развитию рака, что "поможет разработать более безопасные чернила и методы нанесения тату".

Нужно добиваться также информированности общества, отметил парламентарий.

Кроме того, необходимо регулирование состава чернил: "государственным органам контроля и организациям здравоохранения надо ужесточить требования к составу чернил для татуировок, чтобы минимизировать возможные риски", также считает Башанкаев.

Госдума Бадма Башанкаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области

Что произошло за день: четверг, 6 марта

Минобороны РФ будет обеспечено новыми разработками ядерного центра в Сарове

В МИД РФ призвали возобновить деятельность ближневосточного "квартета"

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5960 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });