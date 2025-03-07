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Экспорт пиломатериалов из России в январе-феврале вырос на 7,1%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем экспорта пиломатериалов из России в январе-феврале 2025 года составил 3,5 млн куб. м, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3,2 млн куб. м), сообщила пресс-служба Рослесхоза со ссылкой на данные ФГИС Лесного комплекса.

Увеличение говорит о том, что в дружественных государствах растет спрос на лесоматериалы из России, отметили в ведомстве. Крупнейшим покупателем обработанной древесины из России являются Китай, Турция, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

"С начала года в системе (ФГИС ЛК - ИФ) создано свыше 60 тыс. экспортных сделок, это немного выше аналогичного периода прошлого года. Обработанные лесоматериалы экспортируются в 31 государство", - приводятся в сообщении слова главы Рослесхоза Ивана Советникова.

Всего с начала года через ФГИС ЛК было создано 1,7 млн электронных сопроводительных документов, перевезено 60,4 млн куб. м древесины и продукции ее переработки, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024 году составил 19,9 млн куб. м, что на 8% меньше, чем в 2023 году, сообщали ранее "Интерфаксу" в отраслевой ассоциации "Русский лес". Основным рынком сбыта остался Китай с долей около 65% от общего объема экспорта.

Ранее Главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым поставки пиломатериалов из России в Китай в денежном выражении сократились в прошлом году на 1,7%, составив $2 млрд 602,4 млн против $2 млрд 647,4 млн годом ранее.

РФ Рослесхоза
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