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Экспорт лесоматериалов из России в I полугодии вырос на 14% г/г

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2025 года объем поставок российской обработанной древесины в дружественные страны составил 11,9 млн куб. м против 10,4 млн куб. м годом ранее (рост на 14,4%), сообщили "Интерфаксу" в Рослесхозе со ссылкой на данные ФГИС Лесного комплекса (ФГИС ЛК).

За полгода в информационной системе было зарегистрировано более 189 тысяч экспортных электронных сопроводительных документов, годом ранее количество экспортных ЭСД за январь-июнь составляло 187 тысяч.

Крупнейшим покупателями обработанной древесины из России оставались Китай, страны Средней Азии - Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Активно шли поставки также клиентам из Турции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ. Всего обработанные лесоматериалы Россия экспортирует в 37 стран.

Спрос на лесоматериалы из России вырос с начала года на более чем 14%, сообщил замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков. Он отметил, что данные ФГИС ЛК учитывают статистику Федеральной таможенной службы (ФТС). "Мы в режиме реального времени получаем данные о сделках с древесиной, включая экспортные. Это стало возможным в том числе благодаря налаженному взаимодействию с Федеральной таможенной службой - все происходит в автоматизированном режиме, проверка документов занимает несколько минут", - сказал он.

ФТС пока не публиковала данные по экспорту и импорту товаров за первое полугодие 2025 года. В январе-мае 2025 года объем экспорта древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукций (коды ТН ВЭД 44-49), по данным ведомства, в денежном выражении вырос на 7,6% и составил $4,3 млрд.

По итогам 2024 года, по данным ФТС, экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из РФ вырос на 2,6%, составив $10,1 млрд (в 2023 году - $9,9 млрд), импорт упал на 4,7%, до $3,2 млрд (годом ранее - $3,4 млрд).

Рослесхоз ФТС Вячеслав Спиренков
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