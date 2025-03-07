Кремль отметил взгляд США на стамбульские соглашения как базу для переговоров по Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Стамбульские договоренности могут стать отправной точкой для украинского урегулирования, такие заявления в Москве слышали и из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно Стамбульские договоренности", - сказал Песков журналистам в пятницу.