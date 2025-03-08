Российские военные нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над тремя регионами РФ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на субботу 31 украинского беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ленинградской и Ярославской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 26 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Ленинградской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.