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Российские военные нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над тремя регионами РФ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на субботу 31 украинского беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ленинградской и Ярославской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 26 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Ленинградской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.

Брянская область Краснодарский край
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