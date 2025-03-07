Минобороны РФ сообщило об уничтожении 43 украинских дронов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны сбито 43 украинских БПЛА над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщает министерство обороны России.

"7 марта в период с 20:15 до 22:45 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 21 БПЛА - над территорией Краснодарского края, девять БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области и шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря", - заявили в ведомстве.