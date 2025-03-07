В Брянской области горит перерабатывающее предприятие после атаки беспилотников ВСУ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Пожар начался на перерабатывающем предприятии в городе Стародуб Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в пятницу губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории города Стародуб. (...) На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение", -говорится в сообщении.

Эвакуированы жители расположенных рядом с предприятием домов, добавил глава региона.

Богомаз также сообщил, что от удара дронов пострадала жительница Стародубского муниципального округа - получила осколочные ранения. "В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - уточнил он.

Позже Минобороны РФ проинформировало об уничтожении в небе над регионом девяти украинских БПЛА.