Нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" в Ленобласти атакован БПЛА

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Киришский нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" атаковали беспилотники, поврежден резервуар, жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в субботу утром.

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, жертв нет, последствия атаки ликвидируются.