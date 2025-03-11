Временные ограничения введены в Домодедово и Жуковском

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя.

Аналогичное сообщение было опубликовано об аэропорте Жуковский.