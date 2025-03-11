Собянин сообщил о 73 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число дронов, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 73.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал он в Telegram.

Ранее сообщалось о 69 БПЛА, сбитых в Подмосковье и направлявшихся к Москве.

Минобороны России сообщило, что всего за ночь были перехвачены и сбиты 337 украинских дронов, в том числе 91 - над Московской областью, 126 - над Курской.