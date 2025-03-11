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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 69

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили почти семь десятков украинских беспилотников в Московском регионе в ночь на вторник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что число пораженных дронов - 65.

Также ранее стало известно о повреждении крыши многоквартирного дома в Видном.

Сергей Собянин ПВО
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