Минобороны заявило об отражении ночной атаки 337 украинских дронов

В Подмосковье сбит 91 беспилотник

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении минувшей ночью массированной атаки украинских дронов - перехвачены и уничтожены 337 беспилотников.

Из них 91 украинский дрон нейтрализован над территорией Московской области, 126 беспилотников - над Курской, 38 - над Брянской области, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской областью.

Еще по восемь украинских дронов нейтрализованы над Липецкой и Орловской областями, шесть - над Воронежской областью, три - над Нижегородской, заявило Минобороны.

Оперативный штаб Рязанской области также сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион.

"22 беспилотника сбито сегодня над Рязанской областью системами ПВО Минобороны. В нашем регионе нет пострадавших и нет разрушений", - говорится в сообщении.