Один человек погиб, трое ранены в Подмосковье после атаки БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех раненых в Ленинском горокруге и Домодедово в результате массированной атаки дронов в ночь на вторник.

"Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждено минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим оказана на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся у родственников.

"Всего было сбито более 60 беспилотников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников", - уточнил Воробьев.

Ранее сообщалось об уничтожении 69 беспилотников, летевших на Москву.