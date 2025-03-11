В Нижегородской области ПВО отразила атаку дронов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Нижегородской области средства ПВО отразили утром атаку беспилотников, сообщил в Telegram губернатор региона Глеб Никитин.

"Сегодня утром силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА над территориями двух районов Нижегородской области. На данный момент последствия не зафиксированы", - написал он.

Нижегородский аэропорт сообщает, что в связи с ограничениями, введенными в воздушной гавани в ночь на вторник, задерживается один рейс из Москвы.

Ранее Минобороны сообщило, что над Нижегородской областью были нейтрализованы три дрона.