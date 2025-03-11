В Липецкой области есть пострадавший в результате атаки БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Становлянском округе Липецкой области упал беспилотник, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сегодня ночью во время массированного налета БПЛА беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля", - написал он в Telegram.

Пострадавший - житель Владимира. Он рассказал, что специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник, отметил губернатор.

Вертолет санитарной авиации доставил раненого в Липецкую областную больницу.