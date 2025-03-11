Владимирский губернатор сообщил о четырех сбитых над регионом дронах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ночной атаке на регион нескольких украинских беспилотников.

"В настоящее время подтверждена информация о четырех "беспилотниках", - написал он в Telegram.

По его информации, два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, повреждений он не нанес.

Четвертый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось, отметил Авдеев.

"По неподтвержденным данным, подавлены еще два БПЛА - в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте. На текущий момент угроза сохраняется", - написал губернатор.

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