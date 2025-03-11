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В Белгородской области в результате ночной атаки БПЛА ранена женщина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшей в результате ночной атаки украинского беспилотника в селе Муром Шебекинского муниципального округа.

"В селе Муром сегодня ночью в результате атаки БПЛА ранена женщина. Пострадавшая с минно-взрывной травмой госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал глава региона в Telegram.

Кроме того, по его данным, в Грайворонском муниципальном округе в селе Глотово ночью вследствие сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворные постройки.

Мужчина, пострадавший в понедельник при ударе дрона в селе Бобрава Ракитянского района, находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице.

Один из двух раненых в понедельник в результате удара дрона по автомобилю в селе Шелаево Валуйского округа - мужчина - в состоянии средней тяжести госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Вторая пострадавшая - женщина - после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение.

Двое пострадавших в понедельник при атаках дронов по автомобилям в Краснояружском районе мужчин после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Муром Шебекинский муниципальный округ Белгородская область
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