В Белгородской области в результате атак дронов ранены три человека

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых в результате последних атак беспилотников в регионе.

"В поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго - минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног. Бригада "скорой" доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он в Telegram.

В результате взрыва дрона посечены ворота гаража, также есть повреждения у четырех машин.

"Еще один дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ", - пишет Гладков.

В доме повреждены окна и забор.

В Шебекине два FPV-дрона ударили по предприятию - повреждены ограждение и кровля производственного здания.

В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение - пробита кровля, добавил губернатор.