В больнице Видного остаются четверо пострадавших от атак БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В больнице Видного остаются четверо пострадавших в результате атаки БПЛА, один человек выписан, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины - травм и повреждений у ребенка не обнаружено - от осколков мальчика прикрыла бабушка", - написал он.

В больницу был доставлен также 17-летний подросток с легкими порезами, его уже отпустили домой.

"Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания", - добавил Воробьев.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Московской области 18 человек пострадали, еще двое погибли; одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии.