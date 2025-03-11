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Пострадавшим от атаки БПЛА в Подмосковье окажут бесплатную юридическую помощь

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Все пострадавшие от последствий атаки беспилотников в Подмосковье смогут получит бесплатную юридическую помощь, сообщили в Федеральной палате адвокатов России.

"Совет Адвокатской палаты Московской области незамедлительно организовал экстренную помощь пострадавшим. В Центрах бесплатной юридической помощи (БЮП) всем обратившимся предоставляется квалифицированная консультация по правовым вопросам", - сказано в сообщении.

Такие центры организованы в Домодедове, Луховцах, Коломне, Видном, Электростале, Воскресенске, Люберцах, Подольске, Раменском и Серпухове.

Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА. Минобороны сообщило, что над Подмосковьем сбили 91 дрон.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников. Также сообщалось, что в Москве обломки упали на Домодедовской улице и в Капотне.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Московской области восемнадцать человек пострадали, еще двое погибли; одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии.

Подмосковье Минобороны Минздрав Домодедово Москва ФПА
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