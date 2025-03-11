Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Оцепление у жилого дома в Видном Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА в Подмосковье окажут материальную помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас самое главное - оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей", - написал он в Telegram.

Утром рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям в Домодедове погиб охранник. Позже в больнице Видного скончался еще один раненый. Более десятка человек пострадали.

Необходимую помощь окажут пострадавшим в результате атаки беспилотников в Подмосковье, заверила ранее утром уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По данным Воробьева, сообщения о беспилотниках в ночь на вторник поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.