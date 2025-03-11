Российские военные сообщили о 343 сбитых ночью беспилотниках

Из них шесть были перехвачены в районе Курской АЭС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за ночь уничтожили 343 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть из них были перехвачены в районе Курской атомной электростанции, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, массированный удар по российским гражданским объектам был нанесен в преддверии американо-украинских переговоров для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий.

Цель массированного удара дронами сорвана благодаря работе расчетов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

"В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители", - заявили в Минобороны РФ.