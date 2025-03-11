Летевший из Ташкента в Москву борт совершил посадку в Ярославле из-за атаки БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Ташкента в Москву, совершил посадку в Ярославле в аэропорту "Туношна", сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале во вторник.

"11 марта 2025 года рейс Ташкент - Москва совершил посадку на запасной аэродром Ярославль (Туношна). Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию в связи с задержкой авиарейса в Ярославле", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что авиакомпания предоставила 182 пассажирам напитки и горячее питание. Вылет рейса в пункт назначения запланирован на 16:00 по московскому времени.

Работа аэропорта скорректирована с учетом увеличенного пассажиропотока.

В свою очередь губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что вынужденная посадка воздушного судна в Ярославле произошла из-за атаки беспилотников на московский регион.

"Сегодня ярославский аэропорт принял борт из Ташкента, следовавший в Москву. В столице рейс не приняли из-за атак беспилотников. Горючее оказалось на исходе - самолет направили к нам, в соседний регион", - написал он.