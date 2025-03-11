Поиск

Летевший из Ташкента в Москву борт совершил посадку в Ярославле из-за атаки БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Ташкента в Москву, совершил посадку в Ярославле в аэропорту "Туношна", сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале во вторник.

"11 марта 2025 года рейс Ташкент - Москва совершил посадку на запасной аэродром Ярославль (Туношна). Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию в связи с задержкой авиарейса в Ярославле", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что авиакомпания предоставила 182 пассажирам напитки и горячее питание. Вылет рейса в пункт назначения запланирован на 16:00 по московскому времени.

Работа аэропорта скорректирована с учетом увеличенного пассажиропотока.

В свою очередь губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что вынужденная посадка воздушного судна в Ярославле произошла из-за атаки беспилотников на московский регион.

"Сегодня ярославский аэропорт принял борт из Ташкента, следовавший в Москву. В столице рейс не приняли из-за атак беспилотников. Горючее оказалось на исходе - самолет направили к нам, в соседний регион", - написал он.

Москва Победа Ташкент Ярославль Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Серпухове потушили пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о 343 сбитых ночью беспилотниках

Скончался третий пострадавший при атаке дронов в Подмосковье

В больнице Видного остаются четверо пострадавших от атак БПЛА

С начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человек

С начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человек
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области

Кремль ожидает, что США проинформируют об итогах переговоров с Украиной в Джидде

Кремль ожидает, что США проинформируют об итогах переговоров с Украиной в Джидде

Минздрав сообщил о 18 пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Минздрав сообщил о 18 пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Возобновилась работа аэропортов Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5997 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });