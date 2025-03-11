Матвиенко поручила подготовить предложения по росту доступности детского допобразования

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Обучение детей в музыкальных, художественных и спортивных школах должно быть широко доступным, сегодня его могут себе позволить только богатые родители, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по вопросам работы Совета при президенте по государственной демографической и семейной политике, который она возглавляет.

"Возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные, художественные школы есть далеко не у всех детей, и надо это признать. И меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят: 93, 97 процентов детей имеют доступ. Неправда! Его имеют дети богатых родителей, а то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно", - сказала Матвиенко.

Она попросила члена совета Дарью Златопольскую, которая ведет проект "Синяя птица", заняться этим вопросом и подготовить предложения, чтобы сделать дополнительное образование детей по-настоящему доступным.

"Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - подчеркнула спикер.