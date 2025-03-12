Резкие колебания температуры прогнозируются в ряде регионов России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Резкие изменения температуры прогнозируются на юге европейской части России и в Сибири, в южных регионах в начале следующей недели температура понизится сразу на 15 градусов, а в регионах Сибири к выходным, наоборот, повысится, в отдельных районах сразу на 20-25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны в ближайшие два дня очень холодная погода начиная от Урала до Тихого океана - аномалии отрицательные. Но уже начиная с четверга резкое повышение температуры на севере западной Сибири и на севере и в центральных районах Красноярского края. Температура за два дня повысится на 15 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на севере Туруханского района Красноярского края 12-13 марта прогнозируется температура на 6-8 градусов ниже нормы и морозы до минус 25 - минус 33. "Но, начиная с 15 марта, температура повысится на 20 градусов. Дневные температуры - минус 4 - минус 2", - сказал Вильфанд.

На юге Сибири - в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях - 12 и 13 марта температура будет на 7-9 градусов ниже нормы с морозами до минус 25 - минус 30 градусов, в Томской области - до минус 33. "И вот с 14 - 15 марта там уже ночные температурное диапазоне 5-8 градусов ниже нуля, а днем - положительные значения. Просто очень резкое, на 20-25 градусов, температура будет повышаться". - уточнил Вильфанд.

Так, в Омске в среду прогнозируется температура минус 9 - минус 10 градусов, а в пятницу - до плюс 5 - плюс 6.

Кроме того, со среды начнется повышение температуры в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах Урала. К концу недели повысится температура в Алтайском крае.

Устойчиво холодная погода сохранится в регионах Дальнего Востока, где на Чукотке и на Камчатке с 12 по 16 марта температура будет на 7-10 и 13 градусов ниже нормы и будет минус 34 - минус 39 градусов и минус 29 - минус 30.

Резкое похолодание на юге

Резкое понижение температуры начнется на юге европейской части страны со следующей недели.

Как уточнил Вильфанд, в среду температура в Краснодарском крае и в Крыму поднимется до плюс 25 градусов, в отдельных районах прогнозируется до плюс 27. Ночные температуры также будут высокими - в Краснодарском крае - плюс 10 - плюс 12, а в ночь на воскресенье до плюс 15.

"В Краснодарском крае, начиная с 18 марта, температура понизится сразу на 10-15 градусов. Ночные температуры будут около плюс 5 градусов, а дневные - около плюс 10. Потом постепенно температура будет повышаться, к концу недели на 2-3 градуса. Но такой жары уже не будет. Такая жара уникальная", - сказал Вильфанд.

В Крыму также температура понизится.

Кроме того, высокие температуры до конца недели будут в Астраханской области, в Адыгее и в Ставрополье, где будет до плюс 25 градусов. Но в начале следующей недели тепло будет уходить из этих регионов.